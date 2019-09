Fotos submarinas do príncipe Hussein Agan Khan no Museu de História em Lisboa

O príncipe Hussain Aga Khan inaugura esta quinta-feira, às 17:00, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa, a exposição "O Mar Vivo: Ensaio Fotográfico de Hussain Aga Khan".

Reflete o trabalho desenvolvido por Hussain Aga Khan na captação de imagens submarinas, algumas de grande dimensão, e que se insere nas suas preocupações ecológicas e ambientais.

O principe Hussain Aga Khan tem uma Organização Não Governamental, a Focused on Nature, ligada à proteção dos oceanos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O problema do lixo e, em particular, do plástico nos oceanos é sublinhado nesta exposição através de alguns cenários que enquadram as fotografias e da instalação de uma cortina de lixo marinho", explica uma nota de imprensa sobre a mostra. A exposição resulta de uma colaboração entre o Museu, a Universidade de Lisboa e a Focused on Nature.

Hussain Aga Khan nasceu na Suíça, em Genebra, Tem uma dupla licenciatura em Teatro e Literatura Francesa e um mestrado em Relações Internacionais.

Desde os 5 anos que se interessa por peixes tropicais e, desde os 14, por répteis e anfíbios. Foi também a partir dos 14 que se começou a interessar por mergulho e pela conservação da natureza. Viaja para os trópicos com frequência, tendo começado a tirar fotografias à fauna e flora em 1996, numa viagem à Amazónia brasileira.

Há mais de 20 anos que as suas fotografias figuraram em exposições nos EUA, França, Suíça e Quénia. Também foram publicadas em dois livros: Animal Voyage. em 2004 (com uma nova edição em 2007), e Diving into Wildlife, em 2015. Algumas das suas fotos podem ser vistas em vários blogs da National Geographic.

Hussain Aga Khan criou a Focused on Nature em 2014 para "partilhar a sua paixão e missão pessoal de conservação da natureza, bem como a necessidade urgente de promover investigação e iniciativas construtivas sobre questões globais de impacto negativo sobre o meio ambiente".

Está envolvido, através da Aga Khan Development Network, em iniciativas de mitigação de riscos de desastres, gestão de recursos naturais e vários projetos ambientais, nomeadamente plantação de árvores na África Oriental e preservação da biodiversidade na Ásia.