Fogo em Alvaiázere está em fase de resolução. Obrigou ao corte da A13 nos dois sentidos

Avião anfíbio cai em Ferreira do Zêzere, piloto consciente

Europa falhou a Portugal no combate aos incêndios de 2017, diz comissário europeu

A A13, entre os nós de Cabaços e Avelar, continua cortada nos dois sentidos desde as 15:00 desta quinta-feira, na sequência de um incêndio em Alvaiázere, no distrito de Leiria, disse fonte da GNR. O fogo já está em fase de resolução, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O incêndio apresentava, às 17:00, uma frente ativa, disse à Lusa a presidente daquele município.

Segundo explicou a presidente do Município de Alvaiázere, Célia Marques, o fogo está "na zona de Melgaz".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Se as condições atmosféricas não se alterarem, o fogo poderá ficar controlado em breve. A preocupação é o vento que se poderá levantar", explicou, garantindo que continua a não haver habitações em risco.

A autarca acrescentou que a A13 foi encerrada entre os nós de Cabaços e Avelar, "não só devido ao fumo, mas também porque uma das vertentes se encontrava a arder perto" da via, entre o Barqueiro e Cabaços.

Fonte da GNR disse à Lusa, que, às 16:50, a A13 ainda se encontrava encerrada ao trânsito. As alternativas são a estrada nacional 110 e o itinerário complementar 8.

O incêndio deflagrou ao início da tarde de hoje numa zona florestal e chegou a ter duas frentes ativas na localidade de Melgaz, freguesia de Pussos São Pedro, em Alvaiázere.

O alerta foi dado por um vigia, pelas 14:16.

A página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil referia que, às 16:34, estavam no teatro de operações 278 elementos, apoiados por 80 veículos e sete meios aéreos.

Atualizado às 17:17.