Filha do homem que degolou a sogra foi encontrada morta no carro

Caça ao homem suspeito de matar sogra e de fugir com filha de dois anos

A filha de dois anos do homem que degolou a sogra no Seixal foi encontrada morta esta terça-feira de manhã no porta-bagagens de um carro, confirmou o DN junto da PSP. O carro estaria junto a um restaurante McDonalds em Corroios.

Foi o próprio pai da criança a contactar o INEM e a informar onde estava o corpo da menina. Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica confirmou à Lusa que recebeu uma chamada pelas 08.25 do "presumível pai" da criança a dar a localização da viatura, onde as autoridades foram encontrar o corpo dentro do porta-bagagens. O homem, que tem entre 35 e 40 anos, continua em fuga e o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Pedro Henriques é o suspeito de ter matado a mãe da ex-companheira, no Seixal, e a filha de dois anos. Esta segunda-feira de manhã, Pedro foi a casa dos ex-sogros, supostamente para deixar a criança. Mas segundo os relatos de moradores ouvidos pelo DN no local, a menina ficou no carro.

Houve uma discussão com a sogra, ainda na rua, e Pedro terá forçado a entrada. Depois Pedro matou a sogra à facada, dentro de casa, com a menina ainda no carro. Eram cerca das 08.30 e a seguir fugiu, levando a menina.

Ninguém confirma se a discussão terá estado relacionada com o facto de na manhã de segunda-feira Pedro ter de ir a tribunal com a mãe da sua filha para decidirem a regulação do poder paternal.