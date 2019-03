Faltas por greve e doença voltaram a disparar em 2018 entre profissionais de saúde

O reforço de profissionais no SNS tem sido uma bandeira do atual Governo, que aponta para mais cerca de nove mil profissionais desde o início da legislatura. Mas o absentismo no trabalho ainda é um problema e voltou a subir no ano passado. Em 2018, as faltas ao trabalho no Serviço Nacional de Saúde por motivo de greve voltaram a disparar, para mais de 180 mil dias de trabalho perdidos, depois de já em 2017 as ausências por motivo de greve terem subido mais de 70%. As doenças continuam no topo do mos motivos destas ausências. Os dados são do portal do Serviço Nacional de Saúde.

As greves totalizaram o equivalente a 181 238 dias de trabalho no setor público da saúde no ano passado, pelo menos mais 60 mil dias do que o verificado no ano anterior, segundo os dados do portal do Serviço Nacional de Saúde.

Na comissão parlamentar de Saúde desta quarta-feira, a ministra da Saúde alertou que não basta contratar mais, é preciso também que a gestão dos recursos humanos existentes seja eficiente. "Mais meios existem. A questão é se os estamos a gerir da forma mais eficiente", declarou Marta Temido, esta quarta-feira de manhã na comissão parlamentar de Saúde.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A governante vincou que há algumas unidades de saúde para as quais tem de se "olhar com muito cuidado", por terem "mais meios humanos e menor produtividade", considerando que isso é preocupante. Avançou ainda que está "neste momento em curso o desenvolvimento de um estudo sobre o absentismo no Serviço Nacional de Saúde".

As faltas dadas pelos profissionais de saúde totalizaram quase 3,8 milhões de dias em 2017, mais 2,4% do que no ano anterior, a maioria devido a doença (46,3%).

Segundo a ministra, as ausências ao trabalho no Ministério da Saúde em 2017 corresponderam a uma taxa de absentismo geral de 11%, superior à média registada nos outros organismos da Administração Pública que é de cerca de 4%. Entre 2014 e 2017, o número total de dias de ausências no Ministério da Saúde aumentou 24%, referiu Marta Temido.

"Neste contexto, decidimos determinar a elaboração de um estudo sobre o absentismo e o seu impacto nas instituições do SNS. O nosso objetivo é aprofundar a caracterização do absentismo e identificar o absentismo evitável, considerando em especial o absentismo por doença e por acidente em serviço, o que nos deverá preocupar especialmente num setor como o nosso", adiantou a ministra.

Outros dos objetivos do estudo é calcular o impacto económico do absentismo, identificá-lo por instituição e por tipo de absentismo, acrescentou.

Ausências por motivo de greve dispararam em 2018

Governo acusado de prometer mas não cumprir

Ainda na comissão parlamentar de Saúde desta quarta-feira, a deputada Isabel Galriça Neto criticou a "desvalorização e menorização dos problemas" que tem sido feita pelo Governo, considerando que ficará como o executivo do "'inconseguimento'", numa referência a uma palavra que ficou célebre pela antiga presidente do parlamento, Assunção Esteves.

"Será o Governo do 'inconseguimento'. Vemos um elencar de propaganda que a realidade desmente rotundamente. Não podemos ficar pela propaganda, porque a realidade encarrega-se de a desmentir", afirmou a deputada do CDS, dirigindo-se à ministra da Saúde, Marta Temido.

Isabel Galriça Neto sublinhou, por exemplo, que "há serviços de neonatologia no interior" do país a ruir e "em risco de colapso", com profissionais a fazerem turnos de 48 horas.

O CDS considera que o projeto de dar mais autonomia aos hospitais e a criação de centros de responsabilidade são também exemplos de promessas não concretizadas.

A deputada deu ainda o exemplo do "anúncio com grandes parangonas" quanto ao projeto de hospitalização domiciliária em várias unidades do país. Segundo Galriça Neto, até agora só abriram 27% das camas contratualizadas.

"Este Ministério diagnostica os problemas, promete fazer, mas não os resolve", argumentou a deputada do CDS, aludindo ainda à falta de profissionais na farmácia hospitalar do Hospital de São João, com promessa de contratações em janeiro, mas ainda sem efetivação.

A sessão parlamentar debateu ainda o cumprimento dos tempos máximos de resposta aos utentes em consultas e cirurgias, que Marta Temido rejeitou tratar-se de uma responsabilidade exclusiva política, do Governo.

"Não me parece que vamos resolver algum problema do SNS se insistirmos em prevenir que a responsabilidade dos tempos máximo de resposta garantidos é responsabilidade exclusiva política do Governo e não formos compreender o que se passa em determinada instituição", insistiu.