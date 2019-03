Explosão de gás em Lisboa faz três feridos

Câmara avança com obras nos edifícios afetados por explosão de gás em Alfama

Uma explosão de gás num prédio na rua Filipe Folque, em Lisboa, provocou hoje três feridos, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros da capital.

Os três feridos foram encaminhados para o hospital pelo INEM, que esteve no local assim como os Sapadores, que acorreram com três viaturas, informou a mesma fonte.

O prédio foi evacuado por precaução, estando já as pessoas a regressar ao interior do edifício, no número 26 da rua Filipe Folque, que não sofreu "danos estruturais".