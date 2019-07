Esta vai ser uma semana de calor, com máximas de 40 graus

As temperaturas vão subir, mas não de forma tão intensa como no final de Junho (visível nesta imagem do Congresso das Testemunhas de Jeová, em Lisboa)

O verão, que dura há um mês (e um dia), tem sido notícia pela sua moderação. Mas uma "informação especial" do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) anuncia um aumento do calor.

A partir de hoje, segunda-feira, 22, uma subida da temperatura vai fazer-se sentir, "no território do continente, em especial nas regiões mais interiores". Em Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Santarém a "temperatura máxima atingirá valores de 40°C, ou próximos", anuncia o IPMA. Já no litoral norte (Viana, Porto, Aveiro e Leiria), as temperaturas não chegarão aos 30 graus. Em Lisboa, as máximas oscilam entre os 30 e os 33 graus.

Esta é uma previsão de calor que afetará, também, o centro e o sul de Espanha e várias regiões de França, onde se preveem "valores máximos entre 35 e 40 °C".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A explicação encontra-se num anticiclone na costa francesa do Mediterrâneo: "Esta subida da temperatura do ar deve-se à persistência de uma região de altas pressões sobre o Mediterrâneo Ocidental e França - situação de bloqueio - e ao consequente transporte de ar muito quente do Norte de África e do interior da Península Ibérica."

Ainda assim, a previsão do IPMA aponta para uma "menor intensidade" do que a que se verificou na onda de calor do final do mês passado: "Embora haja semelhanças entre esta situação meteorológica e aquela que originou a onda de calor na Europa no final de junho de 2019, a previsão desta situação, para alcance de uma semana, evidencia uma situação de menor intensidade e de menor persistência do que a verificada no passado mês de junho."