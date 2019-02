Encontrado morto o suspeito de matar a filha e a sogra

Filha do homem que degolou a sogra foi encontrada morta no carro

O homem que é suspeito de ter matado a filha de dois anos e a sogra foi encontrado morto esta manhã, confirmam fontes da Polícia Judiciária ao DN. Pedro Henriques, que teria entre 35 e 40 anos, estava na sua casa em Castanheira de Pera, de onde era natural.

O homem ter-se-á deslocado num outro carro - não se sabe como o arranjou - até Castanheira de Pêra e acabou por ser encontrado por pessoas da terra que alertaram as autoridades.

A filha de dois anos de Pedro Henriques foi encontrada morta esta segunda-feira de manhã em Corroios, no porta-bagagens de um carro. Ao que o DN apurou, a criança não apresentava sinais de violência física. Foi o próprio pai que, às 8.25, alertou o INEM para a localização da filha. Menos de três horas depois, o corpo do homem foi encontrado em Castanheira de Pera. Ter-se-á suicidado.

Pedro Henriques era também suspeito de ter degolado a sogra, uma mulher com cerca de 60 anos que foi encontrada morta no interior da sua casa, na Cruz de Pau, concelho do Seixal, Setúbal. A Polícia foi alertada cerca das 08,30 por moradores do prédio, na Rua do Minho, para um caso de violência doméstica, que terminou com o esfaqueamento da vítima.

Testemunhas relataram à polícia que o suspeito abandonou o local numa viatura, em que também transportava a filha de dois anos. Ninguém confirmou ao DN se a discussão terá estado relacionada com o facto de na manhã de segunda-feira Pedro ter de ir a tribunal com a mãe da sua filha para decidirem a regulação do poder paternal.