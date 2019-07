Encontrado corpo no Tejo esta madrugada

A tripulação de um barco da Transtejo que se dirigia esta madrugada de Cacilhas para o Cais do Sodré, em Lisboa, avistou um corpo a boiar no Tejo. Faltava pouco para as seis da manhã e a Polícia Marítima foi chamada ao local.

​​​​​​Esta entidade confirmou ao DN que "foi avistado um corpo no rio" e que estão a ser "tomadas diligências" neste caso, não confirmando se o corpo já foi retirado das águas.

De acordo com um testemunho feito ao DN, o corpo foi visto a meio do rio, sensivelmente a meio caminho entre as duas margens.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para já, não há informação sobre a identidade do corpo.

Em atualização