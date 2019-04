Dois militares da GNR apanhados com álcool em serviço

Dois militares da GNR a desempenhar funções no posto territorial de Paio Pires, no concelho do Seixal, foram na quinta-feira apanhadas com taxa crime de álcool em serviço, indicou hoje a corporação.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana adianta que, "no âmbito de uma ação interna de despistagem ao consumo de álcool realizada na quinta-feira, foram efetuados dois testes a militares que desempenham funções no posto territorial de Paio Pires, os quais obtiveram resultado positivo".

A GNR adianta que vão ser instaurados os competentes processos internos e de cariz criminal aos dois militares.