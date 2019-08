Dezenas de caravelas portuguesas invadem praias de Ponta Delgada

Algumas praias junto a Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, estão hoje com dezenas de caravelas portuguesas na areia e com aviso de cuidado na ida ao banho, constatou a agência Lusa no local.

Nas praias das Mílicias e do Pópulo, por exemplo, cerca das 14:30 locais (menos uma hora do que em Lisboa) apenas alguns surfistas se encontravam no mar e estavam içadas a bandeira amarela, de cuidado na ida ao mar, e também a bandeira referente à presença de caravelas portuguesas.

Desde fins de abril até meados de junho, registou-se uma abundância de caravelas-portuguesas nas águas açorianas, e apesar de o pico da presença da espécie já ter passado, ocasionalmente ainda se dá uma concentração destas no mar ou em areais.

As caravelas portuguesas têm vindo a dar à costa em várias praias de Portugal continental e das ilhas neste verão.

A espécie apresenta uma forma de balão de cor azul e, por vezes, tons lilás e rosa, flutua à superfície da água, é influenciada por ventos e correntes superficiais e os seus tentáculos são urticantes e podem provocar queimaduras graves.