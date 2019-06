Detidos no aeroporto de Lisboa. Roubaram 11 chocolates, 8 copos e uma coluna Bluetooth

Italiano detido no Aeroporto Sá Carneiro após gritar que havia bomba a bordo

A PSP deteve na terça-feira três homens, em flagrante delito, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, pela prática de fruto qualificado. Tinham na sua posse 11 chocolates, oito copos e uma coluna de Bluetooth. Em comunicado enviado ao DN, a PSP explica que os indivíduos, com idades compreendidas entre os 42 e os 46 anos, estão indiciados por outros cinco furtos ocorridos durante o mês de junho nas gares do aeroporto e cujo valor dos artigos ultrapassa os 12 mil euros.

A polícia já estava a vigiar este grupo que se dedicava ao furto de malas a passageiros e de artigos em lojas naquela zona aeroportuária.

Na operação, a PSP refere que "foi possível detetar, vigiar, intercetar e deter em flagrante delito os suspeitos", que "atuaram em conjugação de esforços no furto de 11 chocolates, oito copos e uma coluna Bluetooth, avaliados em 144,34 euros", lê-se no comunicado.

Os três detidos, "sem antecedentes criminais conhecidos no território nacional", foram presentes "à autoridade judiciária competente", tendo-lhes sido decretadas as medidas de coação de "termo de identidade e residência, proibição de contacto entre os suspeitos e proibição de frequentar o Aeroporto Humberto Delgado".