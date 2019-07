Detido em Espanha autor dos disparos contra militares da GNR

A Polícia Judiciária e o Corpo Nacional da polícia espanhola detiveram um dos autores dos disparos contra dois militares da GNR durante uma operação Stop em Coimbra.

O indivíduo, de 42 anos, foi detido em Sevilha no âmbito da operação conjunta das duas forças policiais. É um cidadão português e "tem antecedentes criminais relacionados com criminalidade especialmente violenta, quer em Portugal quer em Espanha".

Em comunicado enviado ao DN, a PJ refere que "procedeu à identificação do suspeito da autoria de dois crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, de que foram vítimas dois militares do Destacamento de Trânsito da GNR de Coimbra".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O suspeito foi localizado no dia 28 de junho, tendo sido "interpelado e detido na cidade de Sevilha, por elementos da Brigada de Investigação de Homicídios de Sevilha, do Corpo Nacional de Policia de Espanha", conta a PJ.

Após a detenção, a PJ, articulada com as autoridades espanholas, "fez de imediato deslocar uma equipa da Diretoria do Centro à referida cidade, para integrar e apoiar uma equipa e proceder à realização de diversas diligências de investigação".

Nesta operação policial internacional foram apreendidos "relevantes meios de prova referentes aos crimes em questão".

Os dois militares da GNR foram "atingidos com disparos de arma de fogo" no decorrer de uma operação de fiscalização rodoviária na zona de Cernache, distrito de Coimbra.

Tudo aconteceu na madrugada do dia 15 de junho, no Itinerário Complementar 2 (IC2), junto ao posto de combustível da Repsol, quando uma viatura, com "dois a três indivíduos", desrespeitou a ordem para parar, inverteu a marcha e disparou contra a patrulha dos militares, um deles teve de ser transportado para o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra com ferimentos devido ao estilhaços de vidro da janela do carro da GNR.

No mesmo dia, à tarde, o proprietário da viatura que esteve envolvida nos disparos contra a patrulha da GNR, entregou-se às autoridades.

Em atualização.