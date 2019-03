Depois da chuva, fim de semana vem com sol e calor

O fim de semana está à vista e vai trazer uma melhoria no tempo em Portugal continental, depois da chuva dos últimos dias. Trará também temperaturas mais altas: segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu vai estar pouco nublado ou limpo em praticamente todo o território, com o calor a aumentar já esta sexta-feira.

No sábado, além de um céu sem muitas nuvens, a subida das temperaturas trará um máximo de 20 graus para Lisboa, 17 para o Porto e 22 para Faro. No entanto, o IPMA alerta para neblina ou nevoeiro matinal e ao final do dia, principalmente no litoral Centro e Norte.

No domingo, em Lisboa, a temperatura mínima será de 11 graus e a máxima de 19. No Porto, a temperatura oscilará entre os 11 e os 17, e em Faro entre os 12 e os 23. O aumento é ainda mais evidente na segunda-feira, com 21 graus para Lisboa, 19 para o Porto e 25 para Faro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ainda para o domingo, o IPMA prevê uma pequena subida da temperatura mínima, mas também a possibilidade de ocorrerem períodos fracos de chuva no Minho. Haverá, no entanto, um acentuado arrefecimento noturno.

Nos Açores mantém-se a nebulosidade, mas com abertas, tal como na Madeira, onde apenas o sudoeste da ilha estará pouco nublado. Para o Funchal, as temperaturas estarão entre os 14 e os 23 graus no sábado, e entre 16 e 23 no domingo.