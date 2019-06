Dentro do Estádio da Luz com as Testemunhas de Jeová: "É a solução para a vida"

A agitação que se vive em dia de jogo do Benfica deu lugar à serenidade que se sente nas bancadas do Estádio da Luz que esta sexta-feira recebe o primeiro dos três dias do Congresso internacional das Testemunhas de Jeová. Estima-se que cerca de 60 mil pessoas, das quais 5300 delegados de 46 países, estejam no estádio. É este o número esperado para cada um dos restantes dias do evento.

"O amor nunca acaba" é o tema escolhido para o congresso e foi o que levou Ana Gomes, de 20 anos, e o namorado Leandro Gomes, de 17, a viajar de Oliveira de Azeméis até Lisboa. "É algo que impacta muito a nossa nossa vida. Estamos com pessoas de cultura diferentes, que passam por situações semelhantes ou diferentes das nossas, e que nos podem ajudar", diz ao DN a jovem estudante da Bíblia sobre a importância do evento. "É como uma grande família".

À entrada do Estádio da Luz, Ana Gomes, que ainda não é batizada como Testemunha de Jeová, sorri e não esconde o entusiasmo por ir fazer parte do evento que reúne 60 mil pessoas. "É a solução para a vida". E é isso que espera encontrar quando passar as portas do estádio do Benfica. "Espero melhorar a minha vida. Encontrar soluções para muitos dos nossos problemas familiares, com os amigos", exemplifica.

Discursos, cânticos, leituras da Bíblia, simpósios, vídeos preenchem o programa do congresso num dia em que o verão parece ter chegado para ficar. Chapéus-de-chuva que se transformam em sombras temporárias e leques de um lado para outro ajudam a afastar o calor dos fiéis.

Do lado de fora do estádio estão 400 autocarros que levaram os milhares de participantes ao encontro mundial em Lisboa.

No relvado, em vez de 11 jogadores de cada lado há um palco, quatro piscinas para os batismos e um ponto de tradução em língua gestual.

Todo o programa tem tradução simultânea em inglês, espanhol e língua gestual portuguesa. É comum ver fiéis nas bancadas de auscultadores atentos ao que se vai ouvindo ao longo do dia.

No domingo, o último dia do evento, estima-se que o número de fiéis seja superior aos 60 mil.