De Cavaco a Guterres. A última experiência portuguesa com mudanças de hora

A consulta pública aos cidadãos europeus feita pela internet, relativamente ao fim da mudança da hora, contou com mais de 4,6 milhões de respostas, a grande maioria alemães. 84% declarou-se interessado em acabar com a mudança da hora e, em Portugal, foram 85%, o que corresponde, ao fim ao cabo, em 29 mil de 34 mil de portugueses votantes.

Com a questão das horas, dos fusos horários, dos relógios e da noite e do dia na ordem de trabalho desde há alguns dias, convém recordar a última "experiência" portuguesa com todos estes conceitos. De 1992 a 1996, a hora não deixou de mudar, mas Portugal adotou a hora da Europa Central, seguindo assim o meridiano de Berlim.

Decisão de Cavaco Silva, tinha como grande meta acertar a hora com outros países da Europa, para melhorar contextos negociais. Em 1996, foi já com António Guterres que Portugal voltou ao Tempo Médio de Greenwich (GMT).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O jornal espanhol El Mundo recorda a situação portuguesa e o "caos em Portugal quando adiantou o seu relógio para coincidir com Espanha". Recorda a mesma publicação que, no último domingo de setembro de 1992, "quando todo o mundo ganhou uma hora, Portugal absteve-se".

No entanto, o desfasamento em relação ao tempo solar era enorme - chegou a ser de duas horas e meia - o que muitas pessoas estranharam, levando a insatisfação. Isto porque no inverno, às nove da manhã chegava a ser de noite, enquanto de verão a noite parecia só chegar por volta das 23:00/24:00. Além disso, houve um aumento do número de ataques de ansiedade e muitas histórias de crianças que ainda iam dormir para a escola.

O "disparate cavaquista", como lhe chamou António Guterres, não duraria mais que os já referidos anos e, por exemplo, como refere também o El Mundo, o número de suicídios baixou cerca de 15%.

Rui Agostinho, diretor do Observatório Astronómico de Lisboa, afirma que Portugal deve manter a situação atual. "O atual regime da Hora Legal em Portugal com Hora de Verão é o melhor quando comparado com as possíveis alternativas. Os Estados membros da União Europeia tiram consequências positivas da existência do regime da Hora de Verão. Contudo, poderia ser melhorado. A União Europeia e o Estado português, com a sua representação nela, deveriam apoiar e aprovar a melhoria do regime atual da Hora de Verão [HdV], alterando para o último domingo de setembro o terminus do período da HdV. Este era o regime de Hora de Verão que se fazia até 1995 nos países do continente europeu, e mostra que sempre foi a escolha, ao longo de muitas décadas, com a qual todos os povos se sentiam relativamente bem", lê-se nas conclusões finais de relatório, a que o DN teve acesso e que foi enviado ao Governo no dia 29 de agosto.