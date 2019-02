Construção da nova ala pediátrica do São João prevista para o fim do ano ou início de 2020

Fachada do Hospital de São João, no Porto.

As obras para a construção da nova ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto, vão começar no final deste ano ou no início de 2020. Esta é a previsão da ministra da Saúde, Marta Temido, transmitida esta quarta-feira aos deputados da comissão parlamentar da Saúde.

A ministra avançou ainda que em abril vai proceder-se ao realojamento das crianças da pediatria oncológica e da pediatria cirúrgica da atual ala pediátrica - a funcionar desde 2011 em contentores -, para o edifício central. A obra deverá demorar dois anos, disse Marta Temido.

"Não faço promessas que não posso cumprir. Este é o calendário que temos em cima da mesa", afirmou a governante. De acordo com a estimativa do Ministério, até ao final de abril o projeto da nova ala pediátrica fica revisto seguindo-se depois os procedimentos do ajuste direto para a obra. Até agora, garantiu a ministra, "não há nenhuma derrapagem dos prazos".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Depois de concluída a revisão do projeto para a nova ala pediátrica, que se estima ficar concluído em abril, Marta Temido referiu que "um projeto desta complexidade e deste valor financeiro tem de ser revisto nos termos dos códigos dos contratos públicos por uma entidade independente, também uma entidade da área da arquitetura e da engenharia". Um procedimento que deverá ser concluído num prazo de "um mês e meio a dois meses subsequentes".