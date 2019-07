Circulação na Linha Azul do metro de Lisboa restabelecida

A circulação na linha que faz a ligação entre as estações da Reboleira e de Santa Apolónia esteve interrompida entre as estações das Laranjeiras e do Marquês de Pombal desde as 09:54 de hoje, devido a uma avaria na sinalização, disse à agência Lusa fonte da empresa.

De acordo com a mesma fonte, a avaria verificou-se às 09:35 entre as duas estações.

A circulação já foi retomada por volta das 11:40.

Notícia atualizada às 12:06