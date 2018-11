Família de cinco pessoas morre intoxicada

Carlos Ferro com Lusa

Carlos Ferro com Lusa

A família de cinco pessoas - casal com três crianças que terão idades entre os 6 e os 14 anos - foi encontrada inanimada em casa na Rua do Comércio, em Fermentões (Sabrosa, Vila Real), segundo adiantou ao DN fonte da Guarda Nacional Republicana.

As vítimas - um casal, duas filhas e mais um irmão de um dos adultos - foram encontradas em dois quartos e na sala/cozinha.

O alerta chegou à Guarda pelas 16.40 através de um contacto do 112. Os Bombeiros Voluntários de Sabrosa foram ao local e encontraram as vítimas já inanimadas, suspeitando-se que possam ter morrido devido a intoxicação por monóxido de carbono. Informação que só a autópsia poderá confirmar.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para o local foram 15 bombeiros e oito viaturas, de acordo com as informações disponíveis no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Entretanto, a casa foi isolada pela GNR e os inspetores da PJ de Vila Real já estão a recolher os indícios.

José Barros, comandante dos bombeiros de Sabrosa, afirmou aos jornalistas no local que "não há nada que possa determinar as causas da morte". Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) confirmou à agência Lusa que o mais provável é que a morte das cinco pessoas se deva a uma intoxicação por inalação de monóxido de carbono. Mas também se coloca a hipótese de ter sido uma intoxicação alimentar, nomeadamente ingestão de cogumelos.

O presidente da Câmara de Sabrosa, Domingos Carvas, disse que a situação "é dramática". "A situação fez tudo, não houve manobras, não houve salvamento, não houve nada. É uma situação muito difícil. É uma desgraça para a família, para a povoação, para o município", referiu. Domingos Carvas espera, no entanto, que a situação "sirva de alerta", quer tenha tido a ver com a ingestão de cogumelos ou a inalação de monóxido de caborno.

Num espaço da Junta de Freguesia está a ser prestado apoio psicológico, por parte do INEM e da câmara, a familiares e amigos das vítimas