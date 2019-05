Chuva fica até sexta mas o fim-de-semana já será de verão, acima dos 30º

A chuva deve regressar ao território português nesta terça-feira, situação que se deve manter até ao final da semana, altura em que o calor, com as temperaturas a subirem acima dos 30 graus, regressa em força. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IMPA) esta terça-feira irá caracterizar-se por "muita nebulosidade, exceto no sotavento algarvio, períodos de chuva no Norte, Centro e Alto Alentejo, aumento do vento a partir da tarde".

Com o céu nublado em todo o país, na Grande Lisboa deve registar-se "períodos de chuva fraca ou chuvisco, aumentando de frequência a partir da manhã, e que poderá ser por vezes moderada". No Grande Porto, a situação será muito semelhante. Em todo o país, as temperaturas descem, mas mantêm-se acima dos 17 graus.

O resto da semana vai seguir este padrão, com nova descida da temperatura máxima e os períodos de chuva fraca ou moderada a generalizarem-se a todo o país. Na quinta e sexta-feira as temperaturas começam a subir, sem que tal signifique que a chuva desapareceu.

Só no sábado é que se verifica uma subida acentuada da temperatura e o céu limpo em todo o território continental. Apesar de ainda existir alguma nebulosidade, as máximas devem passar os 30 graus, com domingo a ser previsivelmente o dia mais quente. Só na terça-feira da próxima semana é que as máximas devem baixar dos 30º. Évora, por exemplo, tem previsões de temperatura máxima de 36º entre domingo e terça-feira. Santarém também atingirá o mesmo valor.

No Norte, contudo, não se irá sentir tanto o calor com as temperaturas, em especial no litoral, a não chegarem aos 30º, apesar de rondarem esse valor.