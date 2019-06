Chuva em Lisboa e onda de calor de Madrid a Praga

O princípio do verão é de chuva em Lisboa e em Portugal Continental, com a possibilidade de continuar até terça-feira a ocorrência de precipitação, pelo menos na região Sul. Mas na Europa, aproxima-se uma onda de calor que está a fazer soar os alarmes de Madrid a Praga.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontavam para uma descida da temperatura máxima este fim de semana para valores entre os 20º Celsius e os 25ºC na generalidade do território, atingindo valores entre 25ºC e 30ºC na região Sul e Beira Baixa. "A partir de dia 25 prevê-se novamente uma subida gradual da temperatura máxima em todo o território", lê-se na última informação especial do IPMA.

Mas enquanto Lisboa se deverá manter cinzenta nos próximos dias (máxima de 22ºC esta segunda e 25ºC na terça-feira, quando Évora ou Beja podem chegar aos 31ºC), várias capitais europeias preparam-se para o calor.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em Espanha, a Agência Estatal de Meteorologia emitiu um alerta para as altas temperaturas. "A partir da próxima quarta-feira, dia 26, devido à entrada de ar muito quente de origem africana junto às condições de estabilidade atmosférica e a forte insolação própria desta altura, espera-se que as temperaturas alcancem valores significativamente altos de forma quase generalizada na Península e nas Ilhas Baleares", diz o texto,

Segundo a agência, as temperaturas vão ultrapassar os 35ºC em várias zonas do interior de Espanha, podendo até superar os 40ºC. "As temperaturas mínimas serão também significativamente altas, mantendo-se acima dos 20ºC em várias regiões, podendo até nem baixar dos 25ºC no interior", alertam, dizendo que as temperaturas elevadas devem continuar pelo menos até ao próximo domingo.

"Devido à intensidade e duração do episódio, esta situação será qualificada como onda de calor", indicam a Agência Estatal de Meteorologia.

Também em França, o Instituto de Meteorologia Francês alerta para a vaga de calor na próxima semana. "Depois das trovoadas deste fim de semana, o tempo estival regressa ao país. A partir de domingo, as temperaturas começam a subir. O calor acentua-se na próxima semana. Vai fazer muito calor a partir de segunda-feira e durante grande parte da próxima semana, particularmente no Leste do país", avisam.

São esperadas temperaturas entre os 35ºC e os 40ºC em grande parte de França, com as mínimas a não descerem abaixo dos 20ºC na maioria das regiões. "Apesar de curta duração, esta vaga de calor poderá ser notável pela sua precocidade e intensidade", alertam.

Na Alemanha, as temperaturas também podem chegar aos 40 graus em algumas zonas, com o site AccuWeather a falar numa "onda de calor potencialmente perigosa" em grandes partes da Europa ocidental e central. Em cidades coo Frankfurt ou Berlim as temperaturas podem ser de 32ºC durante vários dias.

Os serviços de meteorologia alemães avisam que o calor está a aumentar, indicando que as correntes de sudoeste a altitudes elevadas vão levar para a Alemanha o ar quente vindo de África. "Até pelo menos domingo, as temperaturas vão ser entre 30 e 39 graus", não se excluindo a possibilidade de chegar aos 40ºC.

Em itália, as autoridades indicam que a onda de calor se fará sentir já a partir de segunda-feira, na Sardenha, espalhando-se nos dias seguintes até às regiões norte, com picos de calor de 40ºC. Entre quinta e sexta-feira, o calor intensifica-se também no centro do país.

Segundo o AccuWeather, as temperaturas elevadas vão chegar até Praga nos próximos dias.