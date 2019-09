Chuva e trovoada atingem norte e centro nos próximos dias

São dias com céu muito nublado, condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, sobretudo nas regiões norte e centro, em especial no interior e durante a tarde. São estas as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para os próximos quatro dias. De segunda a quinta-feira o norte e o centro serão mais atingidos pelo mau tempo, enquanto a sul o céu deve manter-se pouco nublado, embora haja a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada no Alto Alentejo.

O IPMA prevê que este domingo já se sinta a mudança do tempo no interior norte. Depois, na segunda-feira o norte e o centro terão um dia de chuva e trovoada, com os dias seguintes a manterem a tendência embora de forma menos severa. Nestes dias haverá a ação de uma outra depressão, que chega ao território continental português a partir do oceano Atlântico, trazendo "ar mais fresco". Para quinta-feira ainda se esperam aguaceiros e alguma trovoada.

No final da semana, as temperaturas máximas devem cair ainda mais e a chuva deve sentir-se em todo país no próximo fim de semana.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A "gota fria" que fez estragos em Espanha chega assim Portugal de forma menos intensa, não se prevendo uma precipitação como a que tem afetado o sul de Espanha, onde nos últimos dias choveu mais do que no resto do ano. A meteorologista do IPMA, Ângela Lourenço, realçou que a precipitação prevista será "muito localizada" e de "distribuição irregular" num mesmo lugar, ao ponto de, por exemplo, chover numa zona de uma localidade durante 10 a 15 minutos e noutra zona, a 10 quilómetros de distância, não chover ao longo do dia.