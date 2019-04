Chuva a norte, calor a sul. Saiba as previsões do tempo para o fim de semana

Se pretende passear durante o fim de semana, é aconselhável dirigir-se para o sul do país. Para as regiões norte e centro, está prevista nebulosidade e chuva, sobretudo no litoral norte. Porém, a temperatura deverá aumentar e no sul não chove... até segunda-feira.

"Estamos à espera de alguma nebulosidade mais na região norte e centro, até com nevoeiro matinal, e com possibilidade alguma chuva fraca. A chuva é mais provável no litoral norte, mas tanto no sábado como no domingo pode chover alguma coisa na região norte e centro. Não temos avisos metereológicos, a chuva vai ser fraca e não será algo permanente. Vão haver apenas alguns períodos de chuva", adiantou ao DN fonte oficial do IPMA, que também prevê "vento fraco".

"Na região sul é pouco provável que haja chuva e até é provável que haja algumas abertas. No Algarve o céu até estará temporariamente pouco nebulado. Só deverá chover na segunda-feira", acrescentou a metereologista de serviço.

Para este sábado, os distritos de Santarém, Évora, Beja e Faro poderão atingir os 23 graus, enquanto Viana do Castelo não irá além dos 16, Guarda dos 17 e Braga dos 18.

No domingo, Beja chegará aos 26 graus e Setúbal, Évora, Santarém e Faro aos 24, enquanto Guarda e Viana do Castelo não vão ultrapassar os 18 º C.