Vasco Lourenço é operado quinta-feira a duas fraturas

O capitão de Abril Vasco Lourenço "está com a moral em alta" e pronto para ser operado quinta-feira no Hospital de São José, em Lisboa, onde foi internado terça-feira devido às fraturas sofridas numa queda em casa, disse fonte oficial ao DN.

O coronel Aprígio Ramalho, vice--presidente da Associação 25 de Abril, precisou que "nem o próprio Vasco Lourenço sabe dizer bem porque se desequilibrou" quando, ao fazer arrumações, caiu sobre um caixote.

No hospital, a avaliação clínica ao coronel Vasco Lourenço confirmou as fraturas do cotovelo direito e do colo do fémur do mesmo lado direito, adiantou Aprígio Ramalho.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O capitão de Abril "não esta demasiado afetado", acrescentou o vice-presidente da Associação 25 de Abril ao DN.

Vasco Lourenço é seguido pelo médico João Varandas Fernandes e está internado na Unidade de Fraturas daquele hospital.

O militar pertenceu ao Movimento das Forças Armadas (MFA), onde integrava a comissão política. Depois fez parte do Conselho de Estado, a 24 de julho de 1974 e era um dos membros do Conselho dos Vinte, responsável por garantir a prossecução dos ideias do MFA. Fez ainda parte do Conselho da Revolução (1975 - 1982) e é presidente da Associação 25 de Abril.