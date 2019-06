Cão resgatado por comando da GNR no rio Zêzere

Um cão que se encontrava preso a uma rocha no meio do rio Zêzere, em Boidobra, concelho da Covilhã, foi este sábado resgatado pelo Comando Territorial da GNR de Castelo Branco. A ação militar, através do Núcleo de Proteção Ambiental da Covilhã, decorreu no seguimento de uma denúncia.

O animal de dois meses de idade foi resgatado com sucesso, sem qualquer ferimento, segundo um comunicado enviado pela GNR.

As autoridades garantem que o cão já foi entregue a uma família de acolhimento temporário, através da Associação Protetora de Animais da Covilhã.