Caixotes do lixo incendiados na zona da esquadra da Bela Vista

O início da madrugada desta terça-feira foi marcada por atos de vandalismo num bairro de Setúbal. Vários contentores do lixo numa zona controlada pela esquadra da Bela Vista foram incendiados, na segunda noite consecutiva de distúrbios na zona.

Fonte da PSP disse à Lusa que estão no local equipas da Unidade Especial de Polícia.

"Temos algumas situações na noite de hoje que estamos a acompanhar de perto. Trata-se de caixotes do lixo incendiados em vários locais da Bela Vista, em Setúbal, cerca de uma dúzia de ocorrências até ao momento", disse à agência Lusa fonte da PSP, cerca das 00:30.

Segundo a mesma fonte, não existem detenções confirmadas até ao momento.

"Temos no local os meios adequados para garantir a segurança, com equipas da Unidade Especial de Polícia. As ocorrências foram em locais distantes e em diversas ruas na zona", acrescentou.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal disse à agência Lusa que os bombeiros foram chamados para três ocorrências - incêndios em caixotes do lixo - durante o dia de terça-feira na Bela Vista e pelo menos para mais seis ocorrências desde o início da noite.

A PSP reforçou esta terça-feira o policiamento com elementos da Unidade Especial de Polícia na Bela Vista, em Setúbal, e em algumas zonas de Loures e Odivelas (distrito de Lisboa), após incidentes registados durante a noite, com o lançamento de "cocktails Molotov" contra uma esquadra e o incêndio de caixotes e de várias viaturas.