Cabeça de mulher encontrada numa praia de Leça da Palmeira

A cabeça de uma mulher foi encontrada na manhã desta quinta-feira na praia de Leça da Palmeira, junto ao paredão, confirmou ao DN uma fonte da PSP, acrescentando que o alerta foi dado às 9.19 desta quinta-feira e que o caso está agora a cargo da Polícia Marítima da Capitania do Porto de Leixões e da Polícia Judiciária.

Segundo o CM, terá sido um funcionário da administração do Porto de Leixões a descobrir os restos mortais da mulher ao detetar um forte odor que vinha de um saco de plástico no areal.

A Polícia Marítima está agora à procura do corpo, enquanto decorrem as investigações da Polícia Judiciária que, segundo a agência Lusa, "está a remover lixo de dentro de um contentor próximo do local onde foi encontrada a cabeça, para tentar descobrir se há mais partes do corpo".