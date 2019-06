Banhos interditos nas praias de Faro e Albufeira devido a uma mancha de microalgas

As autoridades içaram a bandeira vermelha em algumas praias do Algarve devido à presença de microalgas. Esta segunda-feira estão interditadas "todas as praias entre a denominada "ilha" de Faro e Vilamoura e Praia da Rocha Baixinha", informa ao DN a Agência Portuguesa do Ambiente.

A "presença em grande densidade de dinoflagelados ("microalgas") potencialmente prejudiciais para a saúde humana" foram detetadas no domingo, tendo sido desaconselhado os banhos na praia da Ilha de Faro. Com a deslocação da mancha, esta segunda-feira foram já interditadas praias do concelho de Albufeira.

A "situação continua a ser acompanhada por esta Agência e restantes entidades com competência nesta matéria", refere a Agência, através da Administração da Região Hidrográfica do Algarve. Está em articulação com a Autoridade de Saúde e a colaboração da Universidade do Algarve.