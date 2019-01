Avioneta que descolou em Cascais caiu no País Basco e há pelo menos um morto

Uma avioneta que descolou do Aeródromo de Tires, em Cascais, despenhou-se junto ao Monte Hernio, em Hondarribia, no País Basco espanhol, e há pelo menos um morto a registar, de acordo com a Europa Press.

A Polícia Autónoma Basca recebeu um aviso às 13.50 locais de que teria perdido o contacto com uma avioneta privada, com dois tripulantes no seu interior, tendo sido localizada pela última vez no Monte Hernio.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Menos de duas horas depois, a polícia basca, a Ertzaintza, encontrou os destroços da avioneta e, posteriormente, o corpo de um dos tripulantes, iniciando depois a procura do segundo.

Entretanto, a linha de emergência do governo basco anunciou que, devido ao anoitecer, as buscas só serão retomadas esta quinta-feira de manhã.