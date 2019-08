Avião da TAP volta a Lisboa devido a "problema de hidráulicos"

Esta sexta-feira, um avião Airbus 320 (A320) da TAP, com destino a Roma, Itália, regressou ao Aeroporto de Lisboa, minutos depois de descolar, devido a um problema no sistema de hidráulicos, disseram à agência Lusa fontes do setor da aviação.

© Regis Duvignau/Reuters

"A TAP confirma que o avião que fazia o voo TP836 Lisboa - Roma voltou a aterrar em Lisboa após descolagem, devido a questões técnicas. A aterragem decorreu em total segurança e tranquilidade e os passageiros estão já em fase de embarque noutro avião para realizarem a sua viagem", refere a companhia aérea nacional em resposta escrita enviada à Lusa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo as mesmas fontes, o A320, que descolou às 12:50, "regressou ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por precaução, devido a problema de hidráulicos", sublinhando que a aeronave "não declarou emergência no ar, mas apenas urgência".