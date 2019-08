Aterragem difícil em Ponta Delgada deixa avião em mau estado

Avião aterrou de emergência no aeroporto do Porto após descolagem

Os jornais açorianos noticiam que o avião da companhia aérea americana embateu com violência no solo no momento da aterragem e sofreu danos na sequência do "hard landing". O voo teve origem em Nova Iorque e o incidente, por volta das 8.30 desta manhã, obrigou a que o voo de regresso, agendado para as 9.45 deste domingo, tivesse sido entretanto cancelado.

O Boeing 757-251 (WL) está ao serviço da Delta desde outubro de 2009, tendo já 23 anos, segundo o Açoriano Oriental.

Entretanto foram disponibilizadas no Facebook, pelo utilizador Miguel Soares, no grupo público Açores Global, fotos sobre o estado em que ficou a aeronave depois desta aterragem complicada (pode ver clicando na fotogaleria acima)

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo fonte da companhia, "o voo da Delta DL 414 de Nova Iorque para Ponta Delgada (PDL) sofreu um "hard landing" na chegada a Ponta Delgada. Os passageiros desembarcaram normalmente".

A mesma fonte refere que "numa inspeção mais cuidada, a aeronave sofreu danos e o voo de hoje de Ponta Delgada foi cancelado. Os passageiros vão ser realocados em voos alternativos amanhã [segunda-feira]". A Delta pede ainda "desculpas por qualquer inconveniente causado aos seus clientes".