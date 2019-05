Autoridade da Concorrência faz buscas na Luz, CUF e Lusíadas

A Autoridade da Concorrência (AC) está a fazer buscas em hospitais privados de norte a sul do país. CUF, Luz e Lusíadas são suspeitos de uma alegada concertação de preços nos acordos com a ADSE.

As buscas estão a ser realizadas na Grande Lisboa, Porto e Algarve, confirmou a Autoridade da Concorrência ao DN.

"A Autoridade da Concorrência (AdC) confirma a realização de diligências de busca e apreensão em oito localizações de nove entidades ativas no setor da saúde nas zonas da Grande Lisboa, Porto e Algarve por suspeitas de práticas anticoncorrenciais lesivas da liberdade de escolha do consumidor", lê-se no comunicado da AC que adianta que decretou o segredo de justiça neste processo de contraordenação para preservar os interesses da investigação.

A Autoridade da Concorrência faz ainda questão de afirmar que "a violação das regras de concorrência não só reduz o bem-estar dos consumidores, como prejudica a competitividade das empresas, penalizando a economia como um todo".

Em fevereiro, os grupos privados do setor da saúde anunciaram que iam romper as convenções com o subsistema de saúde dos funcionários públicos, a ADSE. Essa suspensão estava prevista para meados de abril, mas com o decorrer das negociações entre o Governo, ADSE e os privados não chegou a avançar.

(em atualização)