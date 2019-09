Jovem atleta desaparece no Rio Minho durante prova de triatlo

Um atleta que participava numa prova de triatlo está desaparecido no rio Minho. O alerta foi dado cerca das 15,45 segundo Centro Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo, e no local estão os bombeiros de Vila Nova de Cerveira e a Polícia Marítima, decorrendo uma operação de buscas. Segundo as autoridades, trata-se de um português de 18 anos.

O jovem participava numa prova de triatlo que já vai na 12º edição. A prova, o Triatlo da Amizade, liga Tomino, na Galiza, a Cerveira, no Minho. De acordo com o anunciado, os atletas faziam um percurso de 750 metros nas águas do rio Minho. É um evento organizado pela Câmara de Vila Nova de Cerveira, Concello de Tomiño, Federação Portuguesa de Triatlo, Federacion Galega de Triatlon e Pedal"Arte.

De acordo com uma fonte da autoridade marítima, em declarações à TVI24, tudo indica que o jovem se sentiu mal durante a etapa de natação.