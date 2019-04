Atenção lisboetas: PSP vai fiscalizar manobras perigosas ao volante

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP - Divisão de Trânsito de Lisboa vai realizar até ao próximo domingo, dia 28 de abril, diversas ações de fiscalização rodoviária para detetar manobras perigosas feitas pelos condutores em toda área metropolitana de Lisboa.

Com o objetivo de diminuir as infrações rodoviárias e consequentemente o número de acidentes rodoviários, as autoridades irão estar "especialmente atentas" às infrações cometidas pelos condutores, como o uso indevido do telemóvel, ultrapassagens irregulares e a utilização indevida da sinalização luminosa de mudança de direção, afirma a PSP, em comunicado.