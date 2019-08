ASAE apreende milhares de artigos contrafeitos no valor de mais de 19 mil euros

A ASAE apreendeu 2550 artigos contrafeitos no valor de mais de 19 mil euros em Guimarães e Oeiras durante uma operação de fiscalização a veículos de transporte de mercadorias.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) adianta que foram instaurados processo-crime por venda, circulação ou ocultação de artigos contrafeitos e apreendidos 2550 artigos contrafeitos (t-shirts, calções e calçado).

Com esta operação, a ASAE pretendeu salvaguardar as regras do mercado e da livre concorrência e combater a contrafação de produtos.