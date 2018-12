As passagens de ano a custo zero de norte a sul do País

As praças, jardins e praias portuguesas animam-se na última noite de segunda-feira, com entrada gratuita, e que prometem alongar-se pela madrugada de terça-feira. Não falta o fogo-de-artifício a anunciar o Novo Ano, alguns com música e/ou temáticos. de norte a sul do país, também nas ilhas. São muitos os eventos, sem desculpas para quem gosta de dar um pé de dança, num reveillon com muita gente à volta e ao som das principais bandas e Djs da atualidade.

Áurea é a cabeça de cartaz de Vila Real © Gonçalo Villaverde/Global Imagens

Norte

VILA REAL

Áurea e DjONna (16:00) são as atrações daquele que é primeiro concerto deste reveillon, seguindo-se o fogo de artifício às 00:00, estes na Praça do Município. Haverá animação de rua no centro histórico ao longo do dia, acendendo-se o tradicional madeireiro do Ano Novo, às 18:00.

CAMINHA

Remember 80"s and 90"s" é a proposta de Paulo Baixinho para o Terreiro de Caminho, com início às 23:30. Com uma pausa à meia-noite para ver o fogo de artifício, lançado da Torre do Relógio.

VIANA DO CASTELO

No centro cultural da cidade, a festa começa com o fogo de artifício, seguindo-se o concerto de Marta Ren & The Groovelvets. A entrada é gratuíta mas é preciso levantar o bilhete, disponível a partir das 23:00 no local.

BARCELOS

Três DJ's animam a noite no Pavilhão Municipal. São eles Valter Carvalho, DJ Pedro Caldas e DJ Lee Faria. E no Largo da Cidade há fogo de artifício a assinalar as 12 badaladas.

BRAGA

Sound Profile começam a tocar às 22:00 e uma hora depois passam o testemunho aos Mastiksoul que cedem o lugar a Vírgul, á 01:00. Depois das 02:30, o DJ Ruy Vercetti põe música até haver gente na Avenida Central. Com fogo de artifício à meia-noite.

GUIMARÃES

Dois palcos estão montados para receber o Ano Novo. Começa mais cedo, às 22:00,no Largo da Oliveira e Praça de Santiago. com DJ's e VJ's, e a exibição de vídeos na torre da Igreja intitulada Master Collection. No mesmo registo, às 23:57, lugar para o espetáculo The Amazing Mapping Colletion. No Palco da Plataforma das Artes e da Criatividade é a banda Galgo que inicia a festa, às 23:00, entrando-se em 2019 com música afro-rock dos Throes+Shin. O resto da noite é com os Xinobi, a partir das 23:00

VILA DO CONDE

A animação é na zona ribeirinha, iniciando-se às 22:30 com a banda VIP. Acabam à meia-noite para dar lugar ao fogo-de-artifício, ficando a madrugada a cargo de DJ's. O ponto de encontro é na Nau Quinhentista, junto do Museu Náutico.

ESPINHO

Tiago Nacarato e Orquestra Bamba Social iniciam o concerto às 22:30, na Praça da Baía, e até à hora do fogo-de-artifício, às 00:00. Entram depois os DJ's Jonh Mayze & Miguel Faria.

ESPOSENDE

Fogo-de-artifício à meia-noite, antecipado por música ao gosto de um DJ, com palco virado para o mar. Prometem pôr música até às 03:00.

PAREDES

Tudo a postos no parque José Guilherme, iniciando-se a música às 23:00, com Màrio Pedrosa. O cartaz inclui fogo-de-artifício piromusical às 00:00.

PENAFIEL

O encontro é na praça da Escritaria, com o grupo Ciklone às 22:00 e até ao fogo.de-artifício naa pasagem do ano, A festa segue com DJ's.

Pedro Abrunhosa mantém-se na festa da avenida dos Aliados, no Porto © Leonel de Castro/Global Imagens

PORTO

Três palcos na Invicta, com a avenida dos Aliados a ser o centro da animação, iniciando-se, às 22:00, com os DJ's Set Alberto Rocha & Francisco Moreira.Uma hora depois entra Pedro Abrunhosa & Comité Caviar e até às 02:00, interrompendo para o fogo-de-artifício. A partir das 02.00, são os DJ's Set Alberto Rocha & Francisco Moreira. Quem optar pelo largo Amor de Perdição tem os DJ's Set Rui Pimenta & Xico Ferrão, a partir das 22:00. À mesma hora e com DJ's Vítor Oliveira, DJ Mero e DJ Pedrinho K.há festa na praça dos Poveiros, também na praça Gomes Teixeira, aqui com os DJ's Mero, DJ Pedrinho K e DJ Vítor Oliveira.

Centro

AVEIRO

Animação na zona da movida aveirense, no canal Central e Rossio e que inclui fogo-de-artifício às 00:00.

MIRA

A praia é o local de eleição, com a Banda Malho a abrir as festividades, às 22:00 e, duas horas depois, há música e pirotécnica, na Barrinha. Continua com o DJ C4 Pedro, às 00:30, o DJ Pedro Carrilho às 02:00, e os DJ's RFM Rich e Mendes às 04:00.

Os Expensiev Soul vão estar na praça do Giraldo, em èvora © Igor Martins/Global Imagens

VISEU

O campo do Viriato, onde são as Festas de São Mateus, é o recinto que recebe 2019, com o grupo Soma e Segue a lançar as festividades, às 19:00. Os Resistência atuam pelas 22:30, seguindo-se Blaya, depois do fogo-de-artifício. Ás 01:45 entram os DJ's DE Vacaciones.

GUARDA

João Pedro Pais entra às 22:30 num espectáculo que inclui os D.A.M.A. logo a seguir ao fogo-de-artifício, tudo isto na praça Luís de Camões (praça Velha). A madrugada fica a cargo do DJ Nuno Luz.

Os UHF vão atuiar no largo das Portagens, em Coimbra © Jorge Amaral/Global Imagens

COIMBRA

Quatro palcos na cidade dos estudantes. Os UHF atuam no largo das Portagens a partir das 22:30, seguindo-se Diogo Piçarra às 00:10. E, depois, os Insert Coin (01:30). Na praça do Comércio também há festa mas só a partir da meia-noite, com Francisco Cunha (00:10) e Bandit"z Live.(01:30), o mesmo acontece na praça 8 de Maio, com o DJ Rui Tomé.(00:15). No Terreiro da Erva são os banda Ice a dar músicaa a partir das 22:00. O fogo-de-artifício da meia-noite é lançado do rio Mondego.

FIGUEIRA DA FOZ

A festa é na praça do Forte, junto à praia, iniciando-se com os Apartirtudo ás 22:45,intervalo para um espetáculo piromusical, continuando com os Wet Bed Gang.(00:15). E às 01;45 entra a DJ Olga Ryazaanova.

LEIRIA

Há fogo-de-artifício no Castelo. estendendo-se o reveillon por dois palcos, sem que a câmara municipal indique a hora de início. Os Farratuga Banda, Miguel Chagas, Luís Sousinha e Hot Crazy Boy.dão espetáculo na praça Rodrigues Lobo, já os Paula Jorge Band, DJ ARIEO, Carolina Martinez, André L e Luís da Silva animam o largo Paulo VI.

NAZARÉ

A Passagem do Ano acontece em três palcos instalados no areal. DJ Pedro Miranda (22:00), Rich & Mendes e DJ"s RFM.(00:15) e DJ Zabz. (02:00) no palco 1. Os Banda Magma (22:30) no palco 2, já os DJ's Paulo Mendes.(22:00) e Marksound.(00:15) atuam no palco 3. E, claro, à meia-noite há espectáculo piromusical e multimédia.

Ribatejo

TORRES NOVAS

Os RH+ Música Positiva tocam na praça 5 de Outubro a partir das 22:30, com fogo-de-aartifício às 00:00.

ABRANTES

David Antunes & Midgnight Band.iniciam o espectáculo às 22:30 e até às 00:30, hora a partir da qual fica a cargo do Dj Pantaleão 4.0. É na praça Barão da batalha e até às 03:00.

RIO MAIOR

O jardim Municipal é o centro do reveillon e com o DJ Steryoo MC Guy H.a partir das 23:00. Também há fogo-de-artifício.

SANTARÉM

A música é no jardim da República, já o fogo-de-artifício é lançado do jardim da Liberdade. O concerto inicia-se às 21:30, com JC Power, seguindo-se às 00:10 Miguel Araújo, terminando a noite ao som do DJ Nuno Costa.

Oeste

CALDAS DA RAINHA

Espetáculo de neve, piromusical e banda a partir das 22:00 no lartgo da Universidade.

TORRES VEDRAS

É na praia de Santa Cruz, a 15 Km da cidade, que tudo acontece, com animação repartida por bares e praia, DJ 22:00 - DJ Naré (22:00) no bar O Kais, DJ Foca (22:00) no Radio Station Bar, passando para o palco exterior às 23:30, a banda Rasca (22:00) atua no largo Jaime Batista da Costa, enquanto que o Bodegas tem hora marcada para dar música, às 23:30, no palco wextreior do Nosostros Bistrô Bar. O fogo-de- artifício é lançado do miradouro da praia Formosa.

Grande Lisboa

ERICEIRA

A Banda New Look atua no largo das Ribas a partir das 22:00, já o DJ Gonçalo anima a noite na praça da República. E não falta o fogo-de-artificio.

Richie Campbel é um dos artistas da festa do Terreiro do Paço, em Lisboa © Igor Martins/Global Imagens

LISBOA

Daniel Pereira Cristo convida Tatanka, João Só e Ana Bacalhau atuam no Terreiro do Paço a partir das 22:00 e por esta ordem. Richie Campbell entra depois do fogo-de-artifício e convida Dengaz, Mishlawi, Plutónio e Dj Dadda.No Parque das Nações há o espetáculo pirotécnico na viragem do ano, iniciando-se as festividades na Arena Lounge do casino Estoril, com a banda Trio Naranjus (22:00), a que se segue Aldo Lima (23:30). Á meia-noite há a celebração da chegada do Ano Novo, depois o DJ DJ Rui Remix, que intervala às 00:30 para a o concerto de The Gift, voltando às 02:00,

CASCAIS

Todas as cartas no fogo-dfe-artifício, com lançamentos do Pontão Praia Pescadores, na Boca Inferno, no jardim do Casino Estoril e no Guincho, junto ao restaurante Furnas.

Sul

SEIXAL

Zonas ribeirinhas em destaque: o concerto de Nuno Calado.na da Amora e Luís Varatojo na do Seixal, ambos com início às 22:30. O fogo-de-artif´ício, às 00:00 é lançado da baía do Seixal.

CACILHAS

O grupo Rock em Stock inicia o espectáculo às 22:30, junto à fragata D. Fernando II e Glória, mesmo antes do fogo-de-artifício atua a escola de dança Next. Anselmo Ralph atua depois do espetáculo de pirotécnia..

MONTIJO

A praça da República recebe o DJ Pedro R e a banda Xutos "À nossa maneira" a partir das 22:00, já o fogo-de-artifício é na frente Ribeirinha.

SESIMBRA

Três cenários para a passagem deste ano - DJ Jonhy G e DJ Ricky.(22:00 ) e DJ Jonhy G e DJ Ricky.(00:15) no largo da Marinha e largo de Bombaldes, já o fogo-de-artifício, dedicado a Aretha Franklin e Montserrat Caballé, é na marginal. A baía de Sesimbra promete uma passagem de ano subaquática, com mergulho e jogos de luz debaixo de água, às 00:00.

SETÚBAL

Música entre as 23:00 e 02:00, com DJ Paulo Di-Light, na doca dos Pescadore e fogo-de-artifício no Sado, Os Beliche.atuam entre as as 00:15 e as 02:00 na Casa dos Pescadores. À mesma hora, na praia da Saúde, é a vez de Jorge Nice.

VILA NOVA DE MIL FONTES

A festa acontece na praia da Franquia, - 4Ever (Tributo a Xutos e Pontapés).(22:00 ), The Pilinha (Ska/Reggae/ Punk).(00:15) e música dos anos 80 a partir das 02:15. Sem faltar, claro, o fogo-de-artifício.

BEJA

Os 300 and Friends.iniciam o espéctáculo, às 22:00, seguindo-se o fogo-de-artifício, para atuarem depois os Expensive Soul e o DJ Devask, na praça da República.

ÉVORA

Todos à praça do Giraldo a partir das 22:30 para o espetáculo Groove (em si sem dó). A câmara promete uma "viagem que passará por Portugal, África, Ásia e Brasil, por várias épocas, e que combina a performance acústica, com beats eletrónicos".

ALBUFEIRA

A praia dos Pescadores prepara-se para receber Fernando Daniel a partir das 21:30, seguindo-se Wilson Honrado (23:00). E, depois do fogo-de-artifício atuam os HMB..

ALCOUTIM

"Deja Vú Band". a partir das 22:30, com intervalo para o fogo-de-artifício, no cais da Vila.

OLHÃO

Filipe Martins abre a festa no jardim do Pescador, às 22:30, seguindo-se o Duo Reflexo & Nelson Santos após o fogo-de-artifício.

FARO

"Íris".e o DJ Christian F atuam a partir das 23:00, com fogo-de-artifício pelo meio, no jardim Manuel Bivar.

LAGOS

Todos à praça do Infante para ver com os Amor Electro, a partir das 22:30, sem faltar o fogo-de-artifício.

QUARTEIRA

O DJ Rahim.atua a partir das 21:30 e os Quinta do Bill depois das 22:30 na praia do Mar. Segue-se o espetáculo piromusical, terminando a noite ao som de Karetus.

PORTIMÃO

Axé Brasil a partir das 22:00 na zona ribeirinha, a que se segue o Dj Oskar. Há fogo-de-artifício à meia-noite, também, na zona ribeirinha de Alvor e da Praia da Rocha.

ARMAÇÃO DE PÊRA

Edna Pimenta termina 2018 (22:30) e começa 2019, só interrompendo para o fogo-de-artifício. A partir da 01:00 é o momento de Dj Geeks Are, tudo na praia dos Pescadores

TAVIRA

A praça da República é o local da diversão, com A.S. Band.(22:00), fogo-de-artifício, e os DJ's Serginho e Kaycell.

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Animação musical com "Sandrine".a partir das 23:00 na praça Marquês de Pombal.

Ilhas

FUNCHAL

Na capital da Madeira há festa o dia todo. O grupo Folclórico Romarias Antigas do Rochão (10:00), .a banda Paroquial da Camacha.(15:00) e a Associação Grupo Cultural Flores de Maio "Borracheiros" (16:30) atuam na placa central da Avenida Arriaga, há animação para crianças - Macro Anima (11:00) e Animação Musical - Geringonça.(20:00) no jardim Municipal. O Coro de Câmara da Madeira Te Deum canta às 18:00 na Sé Catedral. A noite é na praça do Povo, com o Concerto de Ano Novo às 22:00, seguindo-se o espetáculo pirotécnico.

PORTO SANTO

Animação musical. no Padrão dos Descobrimentos com início às 23:30. O fogo-de-artifício é na Portela e no Cais.

PONTA DELGADA

A hora local é mais uma do que em Lisboa, o que significa que passam o ano mais tarde. A festa é nas Portas da Cidade, com início às 22:05 pelo DJ Antoine C, sensivelmente uma hora depois atua Laura Vargas e banda, com intervalo para o espetáculo piromusical. Às 01:30 entre o DJ Play.