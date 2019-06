Em direto: O transporte do futuro discute-se em Setúbal

A iniciativa do Global Media Group e da EDP, que decorre no Forum Luísa Todi, conta com as presenças do ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Matos Fernandes (que fará o encerramento às 18h00) e com uma intervenção da presidente da Câmara de Setúbal, Maria das Dores Meira (que abrirá os trabalhos às 9h40).

Todas as dúvidas sobre veículos sem condutor, as incertezas sobre a transição energética e os novos modelos de negócio. Um dia de debate com os rostos da mudança.

Assista ao vídeo em direto aqui.