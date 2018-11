As 10 fantásticas árvores portuguesas finalistas para o concurso europeu. Vote já

Já estão selecionadas as 10 árvores portuguesas candidatas ao concurso que vai escolher a "Árvore Europeia do Ano". Aquela que tiver mais votos representará Portugal naquela competição. As votações estão abertas até dia 30 de novembro neste site.

No ano passado o "Sobreiro Assobiador", plantado há 234 anos em Águas de Moura (Setúbal) venceu este concurso europeu. O Assobiador deve o nome ao som originado pelas inúmeras aves que pousam nos seus ramos. Plantado em 1783 em Águas de Moura, este sobreiro já foi descortiçado mais de vinte vezes. Está classificado como "Árvore de Interesse Público" desde 1988 e e inscrito no Livro de Recordes do Guinness como "o maior sobreiro do mundo".

Para a "Árvore do Ano" de 2019, o nosso país tem 10 candidatas. Há a "Grande Fazedora de Chuva", de Avis; a "Azinheira Secular do Monte de Barbeito", de Mértola; o "Carvalho Escultural", de Póvoa de Lenhoso; o "Dragoeiro", da Ajuda, em Lisboa; o "Gigante da Pena", do Parque da Pena, Sintra; o "Nosso Sobreiro", de Santiago do Cacém; a "Oliveira do Mouchão", de Abrantes; o "Plátano do Rossio", de Portalegre; a "Quercus do ISA (Instituto Superior de Agronomia)", em Lisboa; e o "Zambujeiro Milenar", de Foros de Vale de Figueira, Montemor-o-Novo.

Cada uma destas árvores tem uma história e neste concurso ela é valorizada, tendo em conta o papel que tem da comunidade onde se encontra. "Ao contrário de outros concursos, a Árvore Europeia do Ano não se foca apenas na beleza, no tamanho ou na idade da árvore, mas sim na sua história e relações com as pessoas. Procuramos árvores que se tornaram parte de uma comunidade maior", é explicado pela Environmental Partnership Association (EPA), que organiza esta votação. O concurso nacional é da responsabilidade da União da Floresta Mediterrânica.

O concurso existe desde 2011 e começou com apenas cinco países, sendo atualmente 13.