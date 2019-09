Armas em casa? Não precisa de renovar a licença, só os livretes

Um dos maiores traficantes de armas do mundo detido em Évora

Se tem uma arma em casa, e obteve a licença de depois de 2006, não precisa de renovar a licença que estará válida até 2029. No entanto, a PSP apela a que os proprietários troquem "com urgência" as respetivos livretes.

"Devem os cidadãos titulares dessas licenças, se forem proprietários de armas de fogo, cujo livrete seja ainda de modelo anterior ao agora em uso, proceder com urgência à troca dos referidos livretes, podendo para tal fazê-lo nos Núcleos de Armas e Explosivos dos Comandos Regionais, Metropolitanos ou Distritais da PSP, bem como no Departamento de Armas e Explosivos, em Lisboa, ou em alternativa recorrer ao SERONLINE (serviços online da PSP)", refere a PSP em comunicado.