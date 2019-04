Apesar do sol, já esteve a chover granizo em Lisboa (com imagens)

Esta tarde, a queda de granizo na zona da Amadora, periferia de Lisboa, deixou em poucos minutos algumas ruas pintadas de branco.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já tinha feito, para esta segunda-feira, a previsão de aguaceiros, que poderiam ser forte e acompanhados por granizo e trovoadas. Oito distritos - Évora, Faro, Setúbal, Santarém Lisboa, Leiria, Beja e Portalegre - encontravam-se em alerta amarelo.

Estas são algumas das imagens partilhadas nas redes sociais:

O aviso amarelo, o segundo menos grave, indica uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente muito nublado, aguaceiros que, em especial durante a tarde, podem ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada e pequena descida da temperatura máxima.

A previsão aponta também para vento fraco, soprando por vezes moderado do quadrante oeste no litoral da região Sul durante a tarde. Nas terras altas do Norte e Centro, está previsto vento moderado do quadrante leste até ao meio da manhã.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 5 graus Celsius (em Bragança) e os 12 (em Faro e Lisboa) e as máximas entre os 15 (na Guarda) e os 22 (em Setúbal e na Guarda).