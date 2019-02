Ana Paula Martins reeleita bastonária da Ordem dos Farmacêuticos

Ana Paula Martins apresentou-se a sufrágio liderando a única lista candidata aos órgãos nacionais, que contabilizou 3.526 votos, quase o dobro da votação registada há três anos. A votação destinou-se a eleger os órgãos nacionais, regionais e os colégios de especialidade.

De acordo com uma nota da OF, as eleições para a escolha dos novos órgãos sociais ficaram concluídas no sábado à noite com a votação presencial e a contagem dos votos por correspondência e por via eletrónica, procedimento introduzido pela primeira vez este ano. De acordo com a nota, o "voto eletrónico mereceu a preferência de 80% dos farmacêuticos que participaram no ato eleitoral".

Os resultados finais do escrutínio determinaram também a eleição dos representantes dos farmacêuticos a nível regional.

Entre as duas listas candidatas à Secção Regional do Norte, a liderada pelo atual presidente, Franklim Marques, foi a mais votada, com 998 votos (67,4%), contra 417 (28,2%) da lista encabeçada por José Luís Nicolau.

Na Secção Regional do Centro, a lista única liderada por Anabela Mascarenhas registou 611 votos, enquanto na Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas a lista única encabeçada por Luís Lourenço, obteve com 1.471 votos.

As presidências das Delegações Regionais da Madeira e dos Açores ficam respetivamente a cargo de Tiago Magro e Ana Margarida Martins, que é reeleita.

O ato eleitoral determinou ainda a eleição dos cinco Conselhos dos Colégios de Especialidade da OF. O Conselho do Colégio de Especialidade de Farmácia Hospitalar foi o único que registou duas listas candidatas, tendo sido eleita a lista I, liderada por Paula Campos.

Segundo a nota da OF, nos restantes Colégios de Especialidade foram eleitas as listas únicas que se apresentaram a sufrágio, lideradas por Rui Pinto, no caso das Análises Clínicas e Genética Humana, por Pedro Freitas, nos Assuntos Regulamentares, Carolina Mosca, na Farmácia Comunitária, e Nuno Moreira, no Colégio de Indústria Farmacêutica.