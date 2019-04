Ana Gomes visita Rui Pinto e entrega-lhe prémio europeu para denunciantes

A eurodeputada socialista Ana Gomes revelou esta quarta-feira no Twitter que foi visitar Rui Pinto à Polícia Judícia e entregou-lhe o prémio europeu para denunciantes.

"Acabei de sair da PJ onde fui visitar Rui Pinto. Muito interessante conversa sobre Football Leaks e não só, além de permitir entregar-lhe o prémio como 'whistleblower' que lhe foi atribuído pela pela Esquerda Unitária Europeia (GUE/NGL) no Parlamento Europeu, que Antoine Deltour do Lux Leaks me pediu que lhe fizesse chegar", escreveu.

Os vencedores do prémio foram anunciados pelo GUE/NGL durante a sessão plenária do Parlamento Europeu de 16 de abril em Estrasburgo, França, incluem também o fundador da organização Wikileaks, Julian Assange, que foi detido este Mês pela polícia britânica em Londres, e Yasmine Motarjemi, denunciante dos lapsos de segurança alimentar da Nestlé.

Ana Gomes tem sido uma voz ativa contra a detenção de Rui Pinto, apelando à proteção jurídica dos denunciantes.

Em prisão preventiva desde 22 de março, Rui Pinto, de 30 anos, foi detido na Hungria e entregue às autoridades portuguesas, com base num mandado de detenção europeu, indiciado pela prática de quatro crimes: acesso ilegítimo, violação de segredo, ofensa à pessoa coletiva e extorsão na forma tentada.

Na base do mandado estão acessos aos sistemas informáticos do Sporting e do fundo de investimento Doyen Sports e posterior divulgação de documentos confidenciais, como contratos de futebolistas do clube lisboeta e do então treinador Jorge Jesus, além de outros contratos celebrados entre a Doyen e vários clubes de futebol.