Alvaiázere. Chamas estão próximas de habitações

Mais de 200 homens e sete meios aéreos combatem as chamas.

As chamas estão próximo de habitações em Aldeia Nova, no concelho de Alvaiázere, confirmou ao DN fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

À Lusa, também fonte do CDOs avançou que apesar da proximidade, as casas não estão em perigo.

O distrito está esta tarde a ser assolado por vários incêndios, mas este "é o mais grave", segundo a mesma fonte. A combater as chamas no terreno às 18:27 estavam 303 operacionais, 83 veículos e 12 meios aéreos.

O fogo, que deflagrou num povoamento florestal, tem sido alimentado pelo vento, que tem dificultado o trabalho dos bombeiros e dos meios aéreos.

O alerta de incêndio foi dado às 16.18.

(Em atualização)