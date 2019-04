Incêndio no Almada Fórum está dominado, mas edifício já não deverá reabrir esta noite

Um incêndio terá deflagrado esta sexta-feira à noite na zona de restauração do Almada Fórum, em Setúbal, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal. O alerta foi dado pelas 21h18, mas por volta das 22:00 já se encontrava circunscrito na área onde se iniciou. Contudo, segundo o que o comandante de operações no local disse aos jornalistas, embora já assinale o incêndio como dominado, "ainda estão a decorrer operações de combate".

O centro comercial foi totalmente evacuado por prevenção. Não há qualquer registo de feridos, senão um operacional que fez uma entorse.

O fogo terá começado na conduta de um restaurante, mas "ainda não se sabe as causas exatas", disse fonte do CDOS de Setúbal ao DN. Apenas esta loja terá sido afetada pelas chamas.

Em declarações aos jornalistas, o comandante dos bombeiros garantiu que "o edifício está em perfeitas condições para reabrir", embora o mais provável é que tal já não aconteça ainda na noite desta sexta-feira.

O momento da evacuação foi relatado nas redes sociais.

Para o local, foram mobilizados seis veículos e 19 operacionais de Almada e Cacilhas.

Em atualização