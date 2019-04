Alegações finais 'arrasam' acusação do Ministério Público

Nas alegações finais do debate instrutório sobre o fogo de Pedrógão - que está a decorrer no Tribunal de Leiria, ao longo do dia de hoje - a advogada do comandante Augusto Arnault deixou acusações ao sistema. Ricardo Sá Fernandes, cuja assistente perdeu vários familiares no fogo, diz que é impensável que o caso não vá para julgamento

A advogada Magda Rodrigues (que defende o comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, Augusto Arnault) não terá muito mais que um metro e meio de altura. Mas quando se levantou para falar nas alegações finais do debate instrutório que pronunciou 13 arguidos no caso do incêndio de Pedrógão Grande, agigantou-se: "ontem comemorámos os 45 anos do 25 de abril. Mas esta forma de perseguição encapotada deveria fazer-nos refletir a todos. Não estamos a cumprir abril de cada vez que o fazemos".

A advogada apelava sobretudo à reflexão do Tribunal "depois de toda a pressão da opinião pública", por considerar que falta ali, no processo, o essencial: perceber o que significa o fogo de Pedrógão, o que se lhe seguiu em outubro, e depois o de Monchique (no ano passado), ou os da Grécia e Califórnia. Tudo isso para concluir que "os culpados somos todos nós, que deixámos a terra e nunca mais voltámos, não exigimos ao poder político o cuidado e o zelo, a um Estado que se demitiu de assumir responsabilidades".

"É um Estado que se esconde agora em medidas ad hoc, e que continua a esconder-se atrás dos homens de farda vermelha", disse Magda Rodrigues, antes de levantar outras questões: "Convido a todos a olhar para o anedótico comportamento anedótico de várias entidades, nomeadamente para a GNR". Assim como considerou impensável "não ver neste banco dos réus nenhum membro do conselho de administração da EDP, por exemplo".

No banco dos réus a que se referia a advogada, estão sentados 9 dos 13 arguidos (quatro não compareceram) indiciados pelo Ministério Público. A sessão de alegações finais começou com mais de uma hora de atraso, esta manhã.

O juiz Gil Vicente tinha estabelecido 15 minutos para cada um dos advogados, mas à hora de almoço apenas cinco tinham concluído as respetivas intervenções: Ricardo Sá Fernandes (que representa ali uma das famílias das vítimas), Rui Patrício (representa os engenheiros José Geria e Casimiro Pedro, da EDP), Paulo Farinha Alves (advogado de Sérgio Gomes, primeiro comandante distrital de operações e socorro), Magda Rodrigues e José Acácio Barbosa, este último representante de Mário Cerol, segundo comandante distrital.

Ricardo Sá Fernandes foi o único a elogiar o trabalho do Ministério Público. Representante de uma assistente do processo, que perdeu vários familiares no fogo, considerou que o MP "fez a investigação possível, numa matéria difícil e delicada", concluindo estarmos perante "uma acusação enxuta, escorreita", embora advertindo que "não podemos encontrar nestas pessoas (arguidos) bodes expiatórios". Porém, haveria de concluir que lhe causaria enorme repulsa "se este processo não fosse a julgamento, num país em que a culpa morre sempre solteira".

A única crítica que fez ao MP foi "ter-se deixado enganar sobre a legitimidade do arguido Valdemar Alves, ao não o ter acusado como arguido", numa primeira fase. Recorde-se que foi Sá Fernandes quem acabou por requerer essa alteração. "Seria moralmente monstruoso ele não estar, porque arranjou um pretexto".

Ao longo de toda a manhã os advogados Rui Patrício, Farinha Alves e José Acácio Barbosa (tal como Magda Rodrigues) foram desmontando nas alegações finais a acusação do MP, considerando os seus assistentes não devem ser pronunciados como arguidos, caso a decisão do Tribunal de Leiria recaia sobre o julgamento.

"É um caso impressionante e chocante, sim, mas não nos deve confundir na sede em que estamos", disse o advogado Rui Patrício, para quem o facto de existirem 66 mortos e mais de duas centenas de feridos não pode servir "para exorcizar coletivamente aquilo que as pessoas sofreram. O que está em causa é sério e grave, também para os arguidos".

A Procuradora Ana Simões recordou, logo ao início, estarmos perante "um processo difícil, complexo, até inédito a vários níveis". Reforçou tudo aquilo que consta da acusação - e que assaca responsabilidades por homicídio involuntário e ofensas à integridade física aos arguidos, terminando com uma citação do comandante Augusto Arnault, logo depois do fogo: "a culpa do que aconteceu é de todos nós".