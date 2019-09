Aguaceiros e trovoada no interior norte e centro

Chuva a norte, calor a sul. Saiba as previsões do tempo para o fim de semana

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta terça-feira a ocorrência de aguaceiros e trovoada durante

a tarde, em especial nas regiões do interior norte e centro.

De acordo com o IPMA o céu estará hoje geralmente pouco nublado, apresentando-se muito nublado no litoral oeste até meio da manhã. A nebulosidade vai aumentar durante a tarde, com condições favoráveis à ocorrência de trovoada, em especial no interior.

Durante a tarde poderão ocorrer aguaceiros, "que podem ser de granizo", mas "dispersos e pouco frequentes na região sul".

Para a região da grande Lisboa está previsto céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade

até ao meio da manhã, vento fraco e neblina ou nevoeiro matinal.

Já para o grande Porto há previsão de "períodos de céu muito nublado", com possibilidade de trovoada e aguaceiros durante a tarde.

Nesta terça-feira há dois concelhos - Alcoutim e Castro Marim, no distrito de Faro - em risco máximo de incêndio.

Em risco muito elevado de incêndio estão os concelhos de Aljezur, Monchique, Silves, Loulé, S. Brás de Alportel,Tavira (Faro), Odemira (Beja), Abrantes, Sardoal, Mação (Santarém), Gavião, Marvão e Nisa (Portalegre).

Em risco muito elevado estão ainda os concelhos de Vila de Rei, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão (Castelo Branco) e Vinhais (Bragança).

Este risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.