Agravamento de risco de incêndio para quarta e quinta-feira. Proteção Civil faz aviso à população

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) lançou esta terça-feira um aviso à população devido a um agravamento do risco de incêndio para quarta e quinta-feira, "face à subida gradual da temperatura máxima e à diminuição da humidade relativa".

De acordo com a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se para esta quarta-feira uma subida de 2 a 6º C da temperatura máxima, "vento moderado do quadrante oeste durante a tarde e por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas no início da noite", com "inversões térmicas nas terras altas do interior Norte e Centro".

O aviso à população da Proteção Civil também dá conta de "humidade relativa do ar com valores próximos de 10 a 20% nas regiões do interior e no sul durante a tarde, sem recuperação noturna em alguns locais do interior e sotavento algarvio".

Já para quinta-feira deverá ocorrer uma "ligeira descida das temperaturas máximas (2 a 6°C) e mínimas nas regiões do interior", sendo que a humidade relativa do ar terá valores inferiores a 35% no interior e sotavento algarvio e o vento vai soprar temporariamente forte nas terras altas a partir da tarde.

Prevê-se mesmo, a partir da tarde, "a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca nas regiões do Minho e Douro Litoral".

Perante este cenário, a Proteção Civil diz ser expectável um "aumento dos índices de risco de incêndio durante o dia de amanhã, em especial no interior Norte e Centro e na região do Algarve".

A ANPC recorda, por isso, para os locais onde o índice de risco de incêndio seja muito elevado ou máximo não é permitido: "a queima de matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração", estando sujeita a autorização da autarquia local; "o uso de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, exceto se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito; o lançamento de balões com mecha acesa e de foguetes. O uso de fogo-de-artifício só é permitido com autorização da Câmara Municipal; "Fumigar ou desinfetar apiários exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de faúlhas".