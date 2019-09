Advogado assume a presidência de associação de apoio ao recluso

Suspeitas na associação de apoio a reclusos. Há demissões e queixa no MP

Depois da agitação criada com as demissões da anterior presidente e outros diretores, a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso (APAR) elegeu uma nova direção, com o advogado Dino Barbosa a assumir a presidência. Vítor Ilharco mantém-se como secretário-geral e mereceu, na assembleia geral eleitoral, um voto de "total confiança" dos atuais órgãos sociais.

Após a assembleia-geral, foi emitido um comunicado em que os órgãos sociais demarcam-se das acusações feitas por Maria José Cotrim, ex-presidente da direção que se demitiu por divergências com Vítor Ilharco, tendo apresentado uma queixa-crime no Ministério Público (MP) a denunciar supostas irregularidades. A mulher que trabalhou durante décadas na Reinserção Social deixou fortes críticas à forma como a APAR funciona, acusando Ilharco de a usar para se promover. Os órgãos sociais vêm agora a público apoiar o secretário-geral.

"A APAR tem encetado um vasto trabalho quer na denúncia de práticas ilegais, quer a estabelecer parcerias, quer a apoiar reclusos e familiares, nomeadamente em situações de risco, procurando levar a cabo várias medidas no sentido da reabilitação. A APAR repudia veementemente todas as falsas alegações e calúnias de que a própria tem sido alvo, assim como o seu secretário-geral", lê-se no comunicado.

Além das irregularidades, também denunciadas por João Sousa, outro elemento que se demitiu, uma homenagem a Isaltino de Morais, com a atribuição do título de sócio honorário, foi igualmente motivo de discórdia. O autarca de Oeiras recebe o apoio dos eleitos na APAR que afirmam, em comunicado, que a referida homenagem, entretanto suspensa, irá mesmo ser realizada numa data futura.

Dino Barbosa é o novo presidente

Nos órgãos sociais, Francisco Coutinho mantém-se como presidente da Mesa da Assembleia Geral, e Diniz da Silva como presidente do Conselho Fiscal. Cândido Ferreira tomou posse como Presidente do Conselho Consultivo. Dino Barbosa é o novo presidente da Direção, em que Vítor Ilharco continua como secretário-geral.