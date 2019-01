Administração do Hospital de São João demite-se

A administração do Hospital de São João, no Porto, entregou um pedido de renúncia à tutela.

"O mandato do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João terminou a 31 de dezembro de 2018. Em consequência o CA apresentou a renúncia de modo a facilitar a sua substituição da forma mais rápida possível", explicou a instituição numa nota de imprensa enviada ao DN.

Segundo o comunicado, "foram estes os únicos fundamentos que estiveram na base do pedido de renúncia".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com a informação avançada pela RTP, na origem da renúncia estará, no entanto, o desagrado com as cativações do Ministério das Finanças, a falta de recursos humanos e técnicos e a degradação das condições de trabalho.

Em julho, o presidente do Conselho de Administração admitiu demitir-se se a verba destinada à construção da nova ala pediátrica daquele hospital - que há oito anos funciona em contentores provisórios - não fosse desbloqueada pelo Governo dentro de um mês.

Recorde-se que, em outubro, dois diretores do Centro Hospitalar de São João pediram a demissão dos cargos que ocupavam "por falta de recursos". Primeiro Álvaro Silva, até então diretor do Serviço de Cirurgia Plástica, e depois João Viterbo, diretor do Serviço de Anestesiologia.

A RTP adianta, ainda, ter confirmado que o presidente da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), José Carlos Caiado, pediu a demissão em outubro e deveria ter sido substituído a 30 de novembro, mas isso não aconteceu. A instituição está, assim, sem presidente desde dezembro.