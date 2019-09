Dois trabalhadores soterrados em Portalegre: um morto e um ferido grave

Um trabalhador morreu e outro sofreu ferimentos graves na sequência do deslizamento de terras ocorrido esta quinta-feira numa obra na zona industrial de Portalegre, disse o segundo comandante dos bombeiros locais, Jorge Marques.

O alerta para o acidente de trabalho, numa vala que estava a ser aberta para instalar condutas, foi dado às 12:12, tendo ambos os trabalhadores ficado soterrados por terras e pedras.

O ferido grave, de 58 anos, foi o primeiro a ser resgatado e transportado para as urgências do hospital de Portalegre, indicou à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O ferido grave esteve sempre consciente e orientado, a colaborar nos trabalhos de socorro", disse Jorge Marques.

Segundo o responsável dos bombeiros, a vítima mortal, na casa dos 50 anos, foi retirada cerca das 15:00.

Em declarações aos jornalistas no local, Jorge Marques assegurou não haver mais nenhum trabalhador atingido pelo deslizamento de terras e pedras, ocorrido no centro da zona industrial de Portalegre.

As vítimas são trabalhadores de uma empresa que está a executar uma empreitada de instalação de condutas de abastecimento de água, saneamento e águas pluviais numa das artérias da zona industrial, segundo explicou à Lusa fonte do município.

Uma parte da vala desmoronou e os dois trabalhadores ficaram soterrados por pedras e terras, referiu fonte policial.

As operações de socorro mobilizaram 21 operacionais, auxiliados por oito veículos, incluindo bombeiros, INEM e PSP.