"A bosta da bófia". Assessor do Bloco de Esquerda ataca polícia

Mamadou Ba, assessor do Bloco de Esquerda (BE) na Assembleia e presidente da associação SOS Racismo, escreveu na sua página pessoal do Facebook um texto em que fala da "violência policial" no caso do Bairro da Jamaica, no Seixal, e dos confrontos desta segunda-feira na Baixa de Lisboa, dirigiu-se à polícia como "a bosta da bófia" e atacou aquilo que considera "sermões idiotas de pseudo radicais iluminados".

Ainda assim, na publicação não identifica o destinatário da mensagem, mas deixa uma certeza: "Há malta que não percebe que a sua crença ideológica num outro modelo de sociedade, muitas vezes assente no privilégio doutrinário e não sou, não salva quem todos os dias é violentado com o racismo. Portanto, fica o aviso que por estas bandas, não pastarão."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

PSD responsabiliza Mortágua

O caso ganhou força quando Joana Mortágua, deputada do BE, partilhou no Facebook um vídeo com os confrontos entre a PSP e moradores do Bairro da Jamaica, no domingo, com um comentário onde falava de "violência gratuita da PSP". "4 minutos de desespero completo. 4 minutos que sintetizam a violência policial e o racismo neste país", escreveu a deputada, que garantiu que o Bloco iria "exigir responsabilidades".

Algo que mereceu uma resposta já esta segunda-feira por parte do PSD em comunicado assinado pelo presidente da concelhia de Lisboa, Paulo Ribeiro, que considera as declarações de Joana Mortágua " irresponsáveis" e que "não podem ser alheias aos distúrbios ocorridos esta tarde".

"Quem exige responsabilidades é o PSD Lisboa, mas a Joana Mortágua e ao Bloco de Esquerda, pelas declarações irresponsáveis e que não podem ser alheias aos distúrbios ocorridos esta tarde, em Lisboa, entre manifestantes e a polícia", consideram os sociais-democratas. "Num estado que se quer de direito, cabe aos políticos e aos partidos políticos defender os direitos dos todos os seus cidadãos, mas cabe-lhes de igual forma a defesa das suas instituições, nomeadamente as forças de segurança", sublinha o comunicado, publicado pelo jornal Observador.